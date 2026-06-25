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WKN: 620140 | ISIN: DE0006201403 | Ticker-Symbol: PEH
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Dow Jones News
25.06.2026 16:39 Uhr
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PTA-News: PEH Wertpapier AG: Wechsel der Aktien der PEH Wertpapier AG in das Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse am 29.06.2026

DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: Wechsel der Aktien der PEH Wertpapier AG in das Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse am 29.06.2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PEH Wertpapier AG: Wechsel der Aktien der PEH Wertpapier AG in das Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse am 29.06.2026

Frankfurt am Main (pta000/25.06.2026/16:05 UTC+2)

Die PEH Wertpapier AG (ISIN: DE0006201403; "Gesellschaft") teilt mit, dass die Tradegate Berlin Stock Exchange (" Tradegate BSX") heute die Zulassung der Aktien der Gesellschaft ("PEH-Aktien") zum Handel am regulierten Markt an der Tradegate BSX mit Wirkung zum Ablauf des 28. Juni 2026 widerrufen hat. Am 22. Juni 2026 hatte die Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") bereits die Einbeziehung der PEH-Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der FWB ("Scale-Segment") mit Wirkung zum 29. Juni 2026 bekannt gemacht. Der Segmentwechsel in das Scale-Segment erfolgt somit planmäßig zum 29. Juni 2026. Die Handelbarkeit der PEH-Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet.

Das Scale-Segment als sog. KMU-Wachstumsmarkt richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit einer Börsennotierung verbundenen regulatorischen sowie administrativen Aufwand zu verringern. Gleichzeitig bleibt die Präsenz der Gesellschaft am Kapitalmarkt über die Notierung im Scale-Segment erhalten. Die Gesellschaft trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass das Scale-Segment angesichts der Größe und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft als besser geeignet erscheint als der regulierte Markt.

Auf der Grundlage der gesetzlichen Änderungen durch das Standortförderungsgesetz (StoFöG) ist der Segmentwechsel nach -- 39 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) Börsengesetz ohne ein vorheriges Delisting-Angebot an die Aktionäre der Gesellschaft möglich.

(Ende)

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Aussender:      PEH Wertpapier AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Martin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        M.Stuerner@peh.de 
Website:       www.peh.de 
ISIN(s):       DE0006201403 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782396300201 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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