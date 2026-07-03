DJ PTA-DD: POLYTEC HOLDING AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
POLYTEC HOLDING AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hörsching (pta000/03.07.2026/12:46 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Markus Mühlböck 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name POLYTEC HOLDING AG b) LEI 529900OVSOBJNXZACW81 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000A00XX9 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 4,42 710 4,42 710 4,42 710 4,42 4.274 4,43 710 4,43 710 4,50 710 4,50 710 4,50 710 4,50 710 4,50 710 4,53 690 4,53 4.000 4,54 4.000 4,55 4.000 4,58 4.000 4,63 4.908 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 4,525689 32.972 e) Datum des Geschäfts 30.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000A00XX9 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 4,62 670 4,65 10.082 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 4,648131 10.752 e) Datum des Geschäfts 01.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1783075560545 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)