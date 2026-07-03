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WKN: A0JL31 | ISIN: AT0000A00XX9 | Ticker-Symbol: P4N
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03.07.26 | 14:27
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Dow Jones News
03.07.2026 13:21 Uhr
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(2)

PTA-DD: POLYTEC HOLDING AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: POLYTEC HOLDING AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

POLYTEC HOLDING AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Hörsching (pta000/03.07.2026/12:46 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Markus Mühlböck 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Vorstand 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 POLYTEC HOLDING AG 
b)      LEI                                 529900OVSOBJNXZACW81 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               AT0000A00XX9 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        4,42                                 710 
        4,42                                 710 
        4,42                                 710 
        4,42                                 4.274 
        4,43                                 710 
        4,43                                 710 
        4,50                                 710 
        4,50                                 710 
        4,50                                 710 
        4,50                                 710 
        4,50                                 710 
        4,53                                 690 
        4,53                                 4.000 
        4,54                                 4.000 
        4,55                                 4.000 
        4,58                                 4.000 
        4,63                                 4.908 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        4,525689                               32.972 
e)      Datum des Geschäfts                         30.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               AT0000A00XX9 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        4,62                                 670 
        4,65                                 10.082 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        4,648131                               10.752 
e)      Datum des Geschäfts                         01.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783075560545 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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