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WKN: A14M2J | ISIN: IE00BTN1Y115 | Ticker-Symbol: 2M6
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25.09.26 | 07:35
77,74 Euro
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Branche
Gesundheitswesen
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MEDTRONIC PLC Chart 1 Jahr
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MEDTRONIC PLC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
COMPAGNIE DE L ODET
COMPAGNIE DE L ODET SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMPAGNIE DE L ODET SA1.282,000,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC10,500+1,94 %
MEDTRONIC PLC77,74-0,92 %
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP15,700+1,29 %
SHANGRI-LA ASIA LIMITED0,386-9,81 %
SLIGRO FOOD GROUP NV10,100+1,20 %
TOWNEBANK31,600-0,63 %
UNITED MARITIME CORPORATION2,540-3,05 %
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