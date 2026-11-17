Zürich - Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE), ein weltweit tätiger Investmentmanager im Bereich Private Markets, ernennt Michael Vonmoos, CFA, CAIA, zum Head of Switzerland und Managing Director, Client Solutions. In dieser Funktion wird er die Aktivitäten des Unternehmens in der Schweiz verantworten und die Beziehungen zu institutionellen Kunden im Land pflegen und stärken. Michael Vonmoos wird im Zürcher Büro des Unternehmens tätig sein und an Ralph Aerni, ...

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