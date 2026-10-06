Der traditionsreiche britische Reedereidienstleister CLARKSON PLC führte den FTSE 250 heute nach einer Prognoseerhöhung zeitweise an. Es bleibt bei einem Tagesplus von 2,9 %. Zwar steht CLARKSON PLC weiterhin konjunkturell unter Einfluss der Schifffahrt, wird aber zunehmend als Informationsspezialist wahrgenommen.
Im Frankfurter Börsenbrief dieser Woche stellen wir CLARKSON PLC näher vor. Im Chartvergleich (abgebildet: auf zwei Jahre) hängt CLARKSON einen größeren Informationsspezialisten ab: INFORMA PLC, nach Börsenwert sechsfach größer. Der Veranstalter von Tagungen und Fachmessen notiert im Leitindex FTSE 100 und erreichte dort heute ein Tagesplus von 5,6 %.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Im Frankfurter Börsenbrief dieser Woche stellen wir CLARKSON PLC näher vor. Im Chartvergleich (abgebildet: auf zwei Jahre) hängt CLARKSON einen größeren Informationsspezialisten ab: INFORMA PLC, nach Börsenwert sechsfach größer. Der Veranstalter von Tagungen und Fachmessen notiert im Leitindex FTSE 100 und erreichte dort heute ein Tagesplus von 5,6 %.
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