306 Schnellladepunkte bis 2027: Warum EVN mit der BayWa-Übernahme nach Deutschland expandiert

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Die EVN AG (ISIN: AT0000741053) macht bei der Elektromobilität den bislang deutlichsten Schritt über Österreich hinaus. Über ihre Tochtergesellschaft EVN Energieservices GmbH hat die EVN eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der BayWa Mobility Charging GmbH (BMC) unterzeichnet. Damit steigt das Unternehmen erstmals in den Markt für öffentliche Schnellladeinfrastruktur in Deutschland ein. BMC betreibt derzeit 30 Standorte mit insgesamt 170 High-Power-Charging-Ladepunkten (HPC), die Ladeleistungen von bis zu 400 kW ermöglichen. Bis 2027 soll das Portfolio auf 54 Standorte mit insgesamt 306 HPC-Ladepunkten wachsen.

Für die EVN bedeutet die Übernahme mehr als den Zukauf einiger Ladestationen. Bislang wurde das E-Mobilitätsgeschäft vor allem organisch in Österreich ausgebaut. Nun kauft sich das Unternehmen bestehende Standorte und eine konkrete Ausbaupipeline im größten europäischen E-Automarkt hinzu. Damit wird aus einem bislang vorwiegend österreichischen Infrastrukturgeschäft erstmals ein grenzüberschreitendes Wachstumsfeld.

EVN übernimmt komplettes BayWa-Ladegeschäft

Die Transaktion wurde am 2. September bekannt gegeben. Die EVN Energieservices GmbH hat sämtliche Anteile an der BMC von der BayWa Mobility Solutions GmbH übernommen. Das bestehende Netz der BMC konzentriert sich geografisch vor allem auf Bayern. Weitere Standorte befinden sich in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Damit erhält die EVN auf einen Schlag Zugang zu mehreren wirtschaftsstarken deutschen Regionen und nach eigenen Angaben zu Standorten in attraktiven Verkehrskorridoren. Interessant ist dabei vor allem die Ausbaupipeline. Zu den derzeit 30 Standorten sollen bis 2027 weitere hinzukommen. Insgesamt soll das Portfolio dann 54 Standorte und 306 HPC-Ladepunkte umfassen.

Gegenüber den heutigen 170 Ladepunkten entspricht das einem geplanten Zuwachs von 136 Ladepunkten beziehungsweise 80 Prozent. Die Ladeleistung beträgt bis zu 400 kW. Damit bewegt sich das Portfolio im besonders leistungsstarken Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Deutschland verfügt bereits über mehr als 55.000 Schnellladepunkte

Der Markteintritt erfolgt in einen schnell wachsenden, aber zunehmend wettbewerbsintensiven Markt. Nach den aktuellsten Daten der Bundesnetzagentur waren zum 1. August 2026 in Deutschland 55.665 öffentlich zugängliche Schnellladepunkte in Betrieb. Hinzu kamen 156.399 Normalladepunkte. Zusammengenommen konnten die registrierten Ladepunkte gleichzeitig eine Leistung von rund 9,22 GW bereitstellen. Die Zahlen zeigen zwei Dinge: In Deutschland gibt es bereits eine umfangreiche öffentliche Ladeinfrastruktur - gleichzeitig wächst der Bedarf weiter, wenn der Bestand an Elektrofahrzeugen zunimmt.

Die EVN selbst verweist in ihrer Übernahmemeldung auf rund zwei Millionen batterieelektrische Fahrzeuge in Deutschland und bezeichnet den deutschen Markt als größten E-Mobilitätsmarkt Europas. Für einen neuen Betreiber bedeutet Größe allein allerdings noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Mit zunehmender Zahl der Ladepunkte werden Standortqualität, Ladeleistung und insbesondere die tatsächliche Nutzung wichtiger.

EnBW zeigt, wohin sich der Markt entwickelt

Wie weit der Wettbewerb bereits fortgeschritten ist, zeigt EnBW (ISIN: DE0005220008). Der Energiekonzern betreibt inzwischen mehr als 9.000 Schnellladepunkte in Deutschland und bezeichnet sich selbst als Marktführer. Bis 2030 sollen es bis zu 20.000 werden. Im Durchschnitt befindet sich nach Unternehmensangaben bereits alle 50 Kilometer ein EnBW-Schnellladepunkt. Noch interessanter für die wirtschaftliche Betrachtung sind die jüngsten Halbjahreszahlen. EnBW berichtete im August, dass die Ladevolumina im ersten Halbjahr 2026 gestiegen sind. Als wesentlichen Grund nennt das Unternehmen eine höhere Auslastung seiner Schnellladestationen. Das bereinigte EBITDA des Segments "Intelligente Infrastruktur für Kund*innen", zu dem auch die E-Mobilität gehört, erhöhte sich von 233 auf 309 Millionen Euro. Das Segmentergebnis lässt sich nicht isoliert dem Ladegeschäft zurechnen. Die Entwicklung zeigt aber, warum bei öffentlicher Ladeinfrastruktur zunehmend nicht nur die Zahl neu errichteter Säulen entscheidend ist. Mit einem wachsenden Fahrzeugbestand muss auch die Nutzung bestehender Standorte steigen, damit sich die hohen Anfangsinvestitionen wirtschaftlich auszahlen können.

EVN kommt mit bestehendem Geschäft nach Deutschland

Genau hier unterscheidet sich die aktuelle Transaktion von einem kompletten Neustart. Die EVN beginnt ihr deutsches Geschäft nicht mit der Suche nach den ersten Standorten. Sie übernimmt ein bestehendes Portfolio mit 30 Standorten und 170 Ladepunkten sowie eine Ausbaupipeline auf 54 Standorte und 306 Ladepunkte. Gleichzeitig kann das Unternehmen auf Erfahrungen aus Österreich zurückgreifen. Die EVN ist seit 2010 im Bereich Elektromobilität aktiv. Anfang 2026 bezifferte das Unternehmen sein öffentliches Ladenetz auf rund 3.800 Ladepunkte und bezeichnete sich damit als größten Betreiber öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in Österreich. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Unternehmensangaben rund 700 Ladepunkte errichtet, etwa die Hälfte davon im Schnellladebereich.

Bis 2030 will die EVN rund 100 Millionen Euro in den weiteren Ausbau moderner Ladeinfrastruktur investieren. Die Expansion nach Deutschland erweitert dieses Geschäft nun erstmals substanziell über Österreich hinaus.

Vom organischen Ausbau zur Übernahme

Strategisch ist dabei vor allem die Art des Wachstums bemerkenswert. Bislang beruhte der Ausbau der EVN-Ladeinfrastruktur primär darauf, neue Standorte selbst zu entwickeln. Dazu arbeitet das Unternehmen beispielsweise mit Handelsunternehmen zusammen. Ein aktuelles Beispiel ist die österreichische Einrichtungshauskette XXXLutz. Im Juli nahm die EVN an einem Standort nahe Tulln zwölf Schnellladepunkte in Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 15 XXXLutz-Standorte mit EVN-Ladeinfrastruktur ausgestattet. Bis Ende 2026 sollen rund 25 weitere hinzukommen. Ähnliche Konzepte werden unter anderem gemeinsam mit den Supermarktketten Spar und Hofer sowie an Einkaufszentren und anderen Orten, an denen Fahrzeuge ohnehin längere Zeit stehen, umgesetzt. Im Wiener Shopping-Center HUMA ELEVEN nahm die EVN im März 22 neue Ladepunkte in Betrieb, darunter zehn Schnellladepunkte mit bis zu 240 kW. Mit BMC kommt nun ein Standbein in Deutschland dazu. Entscheidend wird sein, wie stark diese Standorte künftig genutzt werden und wie sich die geplante Ausbaupipeline entwickelt.

Ladepunkte werden Teil einer größeren Infrastrukturstrategie

Für die EVN fügt sich die Übernahme in eine breitere Investitionsstrategie ein. Bis 2030 will das Unternehmen jährlich rund eine Milliarde Euro investieren. Der größte Teil fließt in Stromnetze, daneben baut die EVN erneuerbare Erzeugung, Batteriespeicher, Wärme-, Wasser- und Ladeinfrastruktur aus. E-Mobilität verbindet dabei mehrere dieser Bereiche miteinander. Ein Schnellladepark benötigt einen leistungsfähigen Netzanschluss; hohe Ladeleistungen können neue Anforderungen an lokale Netze stellen. Gleichzeitig können Photovoltaik, Batteriespeicher und digitale Steuerung künftig stärker mit Ladeinfrastruktur kombiniert werden. Damit entsteht ein Geschäft, das über den reinen Verkauf von Ladestrom hinausgeht. Planung, Errichtung, Betrieb, Abrechnung und digitale Kundenschnittstellen werden Teil der Wertschöpfung.

Die EVN verfügt dafür bereits über eigene Ladetarife und die App EVN Drive. Je nach Tarif können Kunden über das Partnernetz auf mehr als 140.000 Ladepunkte in Österreich und im europäischen Ausland zugreifen. Mit der BMC-Übernahme wird Deutschland nun zusätzlich zu einem eigenen Infrastrukturmarkt.

Der deutsche Markt ist attraktiv - aber hart umkämpft

Für Anleger bedeutet der Schritt deshalb zunächst vor allem eine neue Wachstumsoption. Die Rendite hängt stark davon ab, wie viele Ladevorgänge an den Standorten stattfinden und wie viel Energie tatsächlich verkauft wird. Genau deshalb dürfte die Qualität der übernommenen Standorte wichtiger sein als die reine Zahl. Denn der deutsche Markt ist stark umkämpft. Es gibt bereits zehntausende Schnellladepunkte. Neben EnBW investieren zahlreiche weitere Energieunternehmen, spezialisierte Ladebetreiber, Automobilkonzerne und Mineralölunternehmen in den Markt. Hinzu kommen Investitionen für Netzanschlüsse, Leistungselektronik, Flächen und Betrieb.

Offen bleibt zudem eine für Anleger relevante Größe: Die EVN hat bislang keinen Kaufpreis für BMC veröffentlicht. Somit lässt sich noch nicht beurteilen, zu welcher Bewertung die EVN in den deutschen Markt einsteigt.

Fazit

Mit der geplanten Übernahme der BayWa Mobility Charging GmbH verändert die EVN die Größenordnung ihres E-Mobilitätsgeschäfts nicht schlagartig - wohl aber dessen geografische Reichweite. Statt ausschließlich organisch in Österreich zu wachsen, übernimmt das Unternehmen erstmals ein bestehendes Schnellladeportfolio in Deutschland. Heute umfasst BMC 30 Standorte mit 170 HPC-Ladepunkten. Bis 2027 sollen daraus 54 Standorte mit insgesamt 306 Ladepunkten werden. Der Markteintritt erfolgt in einem Umfeld, in dem bereits 55.665 öffentliche Schnellladepunkte in Deutschland in Betrieb sind und große Wettbewerber wie EnBW ihr Netz weiter ausbauen. Gleichzeitig zeigt die steigende Auslastung bei EnBW, dass für Betreiber zunehmend nicht allein die Zahl der Ladepunkte, sondern deren Nutzung entscheidend wird.

Für die EVN ist die Transaktion deshalb vor allem strategisch interessant: Das Unternehmen ergänzt den bisherigen organischen Ausbau um Akquisitionen und erweitert sein Infrastrukturgeschäft erstmals substanziell in den deutschen Schnelllademarkt. Ob daraus auch wirtschaftlich ein bedeutender neuer Ergebnisbeitrag entsteht, wird von Ausbaugeschwindigkeit, Standortqualität, Auslastung und den Konditionen der Übernahme abhängen. Fest steht zunächst: Mit dem Erwerb von BMC macht die EVN AG (ISIN: AT0000741053) aus ihrem österreichischen Ladegeschäft erstmals eine deutsch-österreichische Infrastrukturstrategie.

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Quellen:

· EVN AG - "Die EVN expandiert mit Erwerb von BayWa Mobility Charging nach Deutschland", 2. September 2026

https://www.evn.at/home/investor-relations/news/ir-mitteilungen/die-evn-expandiert-mit-erwerb-von-baywa-mobility-charging-nach-deutschland

· EVN - "Erneuter Boost bei Ladeinfrastruktur-Ausbau", 1. Jänner 2026 - rund 3.800 öffentliche Ladepunkte, rund 700 neu errichtete Ladepunkte, Investitionsplan von 100 Mio. Euro bis 2030

https://www.evn.at/home/presse/erneuter-boost-bei-ladeinfrastruktur-ausbau

· EVN - "Großer EVN Ladepark bei XXXLutz in Langenrohr in Betrieb", 9. Juli 2026

https://www.evn.at/home/presse/gro-er-evn-ladepark-bei-xxxlutz

· EVN - "EVN erweitert Ladeinfrastruktur im Shopping Center HUMA ELEVEN", 26. März 2026

https://www.evn.at/home/presse/evn-erweitert-ladeinfrastruktur-im-shopping-center-huma-eleven

· EVN - Ladetarife / Partnerladenetz - Zugang zu mehr als 140.000 Ladepunkten

https://www.evn.at/home/e-mobilitaet/e-mobilitaet-tarifuebersicht

· EVN - App EVN Drive

https://www.evn.at/home/e-mobilitaet/app-evn-drive

Bundesnetzagentur

· Bundesnetzagentur - Elektromobilität: Ladeinfrastruktur in Zahlen, Stand 1. August 2026 - 156.399 Normalladepunkte, 55.665 Schnellladepunkte, 9,22 GW Ladeleistung

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/start.html

· Bundesnetzagentur - Ladesäulenregister / Liste der Ladesäulen, Stand 1. September 2026

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/Ladesaeulenkarte/start.html

EnBW

· EnBW - "EnBW mit stabiler Entwicklung im ersten Halbjahr 2026" - mehr als 9.000 Schnellladepunkte, höhere Ladevolumina und steigende Auslastung, 7. August 2026

https://www.enbw.com/presse/enbw-mit-stabiler-entwicklung-im-ersten-halbjahr-2026.html

· EnBW - Elektromobilität - mehr als 9.000 Schnellladepunkte in Deutschland / Ausbauziel bis zu 20.000 bis 2030

https://www.enbw.com/unternehmen/themen/elektromobilitaet/

· EnBW - Ausbau Schnellladenetz

https://www.enbw.com/elektromobilitaet/ausbau-schnellladenetz

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