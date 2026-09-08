Datum der Anmeldung:
04.09.2026
Aktenzeichen:
B8-85/26
Unternehmen:
Veolia Industriepark Deutschland GmbH, Heinsberg; Anteils- und Kontrollerwerb an der H2 Green Development Verwaltungs-GmbH, Geilenkirchen
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS)
04.09.2026
Aktenzeichen:
B8-85/26
Unternehmen:
Veolia Industriepark Deutschland GmbH, Heinsberg; Anteils- und Kontrollerwerb an der H2 Green Development Verwaltungs-GmbH, Geilenkirchen
Produktmärkte:
Batteriespeichersysteme (BESS)
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