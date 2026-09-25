Oracle baut eines der größten KI-Rechenzentren der Welt für OpenAI. Doch jetzt drohen Verzögerungen und steigende Kosten. Eine Notfallklausel sorgt für Unruhe - und zieht auch die Aktie von Brennstoffzellen-Spezialist Bloom Energy nach unten. Die Euphorie rund um KI-Rechenzentren bekommt einen Dämpfer. Die Aktien von Bloom Energy und Oracle gerieten am Donnerstag unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass Oracle beim milliardenschweren Rechenzentrumsprojekt "Jupiter" in New Mexico eine Mitteilung wegen höherer Gewalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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