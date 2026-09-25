Die Oracle-Aktie verlor am Donnerstag rund -3,5%. Auslöser war ein Schreiben an den Entwickler des geplanten KI-Rechenzentrums "Project Jupiter": Oracle beruft sich vorsorglich auf höhere Gewalt. Der Schritt bedeutet noch keinen Rückzug aus dem Milliardenprojekt, legt aber offen, wie abhängig die KI-Strategie inzwischen von Stromversorgung, Genehmigungen und externen Geldgebern ist. Oracle will sich gegen Verzögerungen absichern Project Jupiter entsteht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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