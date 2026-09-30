Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH



30.09.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 30.09.2026 Kursziel: 83,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00.



Zusammenfassung:

Wie erwartet lagen Umsatz, Gesamtleistung und EBIT in H1 unter Vorjahresniveau. Dafür betrug der operative Cashflow fast €40 Mio. und lag deutlich über dem H1/25-Wert von €-25 Mio. 2G Energy hat ihre Guidance für das laufende Jahr (ca. €490 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von 9,5% bis 10,5%) bestätigt. Dank des Datencenter- und des Biogas-KWK-Geschäfts rechnen wir mit einem sehr starken H2. 2G hat ihre Umsatzguidance für 2027 auf €600 Mio. - €650 Mio. erhöht (bisher: €570 Mio. - €620 Mio.) und die EBIT-Margenprognose von >11% bestätigt. Zum ersten Mal hat das Unternehmen eine Umsatzguidance für 2028E (€750 Mio. - €850 Mio.) gegeben, was unsere Schätzung von €824 Mio. untermauert. In Q3 lag der Auftragseingang bei über €400 Mio. nach knapp €480 Mio. in H1, und das Management rechnet auch in den nächsten Quartalen mit einem hohen Auftragseingang. Wir sehen die Wachstumsstory bei gestiegener Visibilität als vollkommen intakt an. Ein auf unveränderten Schätzungen beruhendes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €83. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 37%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2GB_GR-2026-09-30_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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