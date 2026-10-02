KION-Aktie handelt aktuell mit 6,575 % im Minus bei 36,24 EUR (14:51 Uhr). Warum? Man findet die Information, das JP Morgan das Kursziel auf 60,00 EUR gesnekt habe, aber optimisitsch bleibe. Ein Artikel findet sich mit der Überschrift "Gewinnwarnung für Q3 schickt KION-Aktie auf Talfahrt" (www.investing.com). Bei IR-News auf der Seite der www.kiongroup.com findet sich unter ad-hoc-news: "KEINE EINTRÄGE VORHANDEN" (15:11 Uhr). Fragt man die KI, bekommt man als Antwort: "Derzeit gibt es in öffentlichen Informationsquellen keine Originalankündigung, die bestätigt, dass Kion Group am 2. Oktober 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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