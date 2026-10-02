EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges

Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung



02.10.2026 / 14:15 GMT/BST

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Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung Die Verwaltungsratsmitglieder der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "ICAV") geben bekannt, dass auf der außerordentlichen Hauptversammlung der ICAV, die am 1. Oktober 2026 um 14:00 Uhr (irischer Zeit) in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, stattfand, der im Rundschreiben vom 7. September dargelegte Beschluss angenommen wurde.

Kontakt:

JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044







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