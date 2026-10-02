EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
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Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung
Die Verwaltungsratsmitglieder der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "ICAV") geben bekannt, dass auf der außerordentlichen Hauptversammlung der ICAV, die am 1. Oktober 2026 um 14:00 Uhr (irischer Zeit) in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, stattfand, der im Rundschreiben vom 7. September dargelegte Beschluss angenommen wurde.
Kontakt:
JPMorgan
Christopher Moore
+44 207 742 0044
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02.10.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE00BDFC6XXX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UW7NYQH5503229
|EQS News ID:
|2409718
|Ende der Mitteilung
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2409718 02.10.2026 GMT/BST