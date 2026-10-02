Auto1 hat am Freitag einen harten Tag an der Börse erlebt. Nach einem Analystenmeeting zu den bevorstehenden Quartalszahlen rauschte die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers um mehr als acht Prozent in den Keller, zuletzt wurde sie bei 15,85 € gehandelt. Das war der tiefste Stand seit April. Analysten ziehen die Prognosen zurück Marcus Diebel von JPMorgan machte in seiner ersten Reaktion auf das Briefing klar, was die Aussagen des Managements ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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