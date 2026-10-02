Neue Anleihe-Angebote & ein Insolvenzantrag Mit UBM, Katjes Greenfood, NZWL und Paribus stehen gleich mehrere Emittenten mit neuen Anleihen im Fokus der Kalenderwoche 40. Die UBM Development AG plant einen neuen fünfjährigen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) mit einem Volumen von zunächst bis zu 50 Mio. Euro und einem Kupon von 7,00 % p.a. Eine Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro ist möglich. Die Emissionserlöse sollen zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur Finanzierung geeigneter grüner Projekte gemäß dem UBM Green Finance Framework eingesetzt werden. Für Inhaber des bestehenden Green Bonds 2023/27 ist bis zum 16. Oktober 2026 ein Umtauschangebot vorgesehen. Die öffentliche Zeichnung des neuen Bonds ab einer Mindestanlage von 500 Euro läuft vom 6. bis voraussichtlich 23. Oktober 2026. Im Interview Die neue Anleihe sei ein wichtiger Baustein der vorausschauenden Finanzierungsstrategie, erläutert UBM-CEO Thomas G. Winkler im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. Auch Katjes Greenfood ist mit einem neuen Nordic Bond am Markt. Die fünfjährige Anleihe (ISIN: NO0013759XXX) hat ein Volumen von 40 Mio. Euro und dient vor allem der vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2022/27. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert CFO Marius Rodert die Entwicklung des Beteiligungsportfolios, die Chancen im Better-for-You-Markt und die strategische Ausrichtung auf Mehrheitsbeteiligungen. Dabei betont er, dass Katjes Greenfood vor allem dort einen Unterschied machen könne, wo das Unternehmen selbst Einfluss auf die Entwicklung der Marken nehmen könne. Am kommenden Montag (05.10.) ist ein Investoren-Webcast zur neuen Anleihe geplant. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat ihren Investoren-Webcast zur neuen Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) bereits durchgeführt. Geschäftsführer Hubertus Bartsch hat dabei ein Update zur laufenden Geschäftsentwicklung gegeben. Der neue fünfjährige NZWL-Bond hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird mit 9,875 % p.a. verzinst. Umtausch und Zeichnung laufen bis 21. bzw. 22. Oktober. Mit ihrer ersten besicherten Unternehmenssanleihe 2026/30 (ISIN: DE000A460XXX) bringt auch die Paribus-Gruppe ein neues Finanzierungsformat an den Kapitalmarkt. Der bis März 2030 laufende Bond hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und wird mit 5,5 % p.a. verzinst. Der Nettoemissionserlös soll für den Erwerb von Anteilen am Publikums-AIF Paribus Technologiezentrum Berlin verwendet werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche erläutert Geschäftsführer Hans-Henning Brand das Anlagekonzept und die strategischen Ziele der Unternehmensgruppe. Die Eleving Group hat in diesen Tagen eine neue Anleihe (ISIN: XS3517354XXX) mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00 % p.a. erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung begeben. Die Mittel sollen vor allem zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2023/28, zur Ablösung eines Teils der Verbindlichkeiten auf der Plattform Mintos sowie ...

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