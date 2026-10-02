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MU

WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
02.10.26 | 13:44
24,800 Euro
+2,06 % +0,500
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
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24,60024,65016:53
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACCENTRO
ACCENTRO REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCENTRO REAL ESTATE AG42,000+11,70 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG2,800+5,26 %
ELEVING GROUP SA1,6800,00 %
HMS BERGBAU AG35,500-7,31 %
JDC GROUP AG16,900+0,60 %
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG101,85+0,34 %
LAIQON AG4,650+1,09 %
LEEF BLATTWERK GMBH1,000-98,95 %
MS INDUSTRIE AG1,230-1,60 %
MUTARES SE & CO KGAA24,800+2,06 %
NAKIKI SE0,250-13,19 %
NETFONDS AG80,500,00 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH99,41-0,55 %
PARQ ENERGY GMBH99,450,00 %
PHOTON ENERGY NV0,2750,00 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV14,5100,00 %
PNE AG7,140-0,14 %
RECONCEPT GMBH96,00+4,36 %
UBM DEVELOPMENT AG16,400+0,31 %
WEGROW AG3,7600,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.