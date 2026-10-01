Mitteilung der reconcept GmbH: Internationale Projektpipeline wächst auf rund 15 GW - Steigender Strombedarf beflügelt Ausbau von Erneuerbaren Energien und Speichertechnologien in den internationalen Kernmärkten von reconcept- Neuer Kernmarkt Spanien entwickelt sich dynamisch - Größere Transaktionen in Finnland und Kanada in Umsetzung Die internationale Projektentwicklung der reconcept Gruppe gewinnt weiter an Dynamik: Die Projektentwicklungs-Pipeline des auf Erneuerbare Energien spezialisierten Unternehmens umfasst inzwischen rund 15 Gigawatt (GW). Gleichzeitig befinden sich mehrere größere Transaktionen in der Umsetzung. Besonders dynamisch entwickelt sich Spanien, der jüngste internationale Kernmarkt von reconcept. Dort baut das Unternehmen eine Projektpipeline aus Photovoltaik und Batteriespeichern auf. In Finnland und Kanada stehen größere Projektverkäufe an. "Wir sehen derzeit in unseren internationalen Märkten eine erfreuliche Entwicklung. Der steigende Strombedarf, die zunehmende Elektrifizierung und der Ausbau von Rechenzentren erhöhen den Bedarf an zusätzlicher erneuerbarer Stromerzeugung und flexiblen Speicherlösungen", sagt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. "Unsere Strategie ist es, Marktchancen frühzeitig zu erkennen und daraus konkrete Projekte zu entwickeln. Dass aktuell in mehreren Märkten größere Verkaufs-Transaktionen durchgeführt werden, bestätigt diesen Ansatz." reconcept in Spanien: 600 MWp Solar und 750 MW Batteriespeicher in Entwicklung Spanien ist der jüngste internationale Kernmarkt von reconcept und zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas: Bereits rund 60 Prozent der Stromerzeugung stammen ...

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