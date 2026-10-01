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reconcept: Internationale Projektpipeline wächst auf rund 15 GW



01.10.2026 / 12:12 CET/CEST

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reconcept: Internationale Projektpipeline wächst auf rund 15 GW Steigender Strombedarf beflügelt Ausbau von Erneuerbaren Energien und Speichertechnologien in den internationalen Kernmärkten von reconcept

Neuer Kernmarkt Spanien entwickelt sich dynamisch

Größere Transaktionen in Finnland und Kanada in Umsetzung Hamburg, 1. Oktober 2026. Die internationale Projektentwicklung der reconcept Gruppe gewinnt weiter an Dynamik: Die Projektentwicklungs-Pipeline des auf Erneuerbare Energien spezialisierten Unternehmens umfasst inzwischen rund 15 Gigawatt (GW). Gleichzeitig befinden sich mehrere größere Transaktionen in der Umsetzung. Besonders dynamisch entwickelt sich Spanien, der jüngste internationale Kernmarkt von reconcept. Dort baut das Unternehmen eine Projektpipeline aus Photovoltaik und Batteriespeichern auf. In Finnland und Kanada stehen größere Projektverkäufe an. "Wir sehen derzeit in unseren internationalen Märkten eine erfreuliche Entwicklung. Der steigende Strombedarf, die zunehmende Elektrifizierung und der Ausbau von Rechenzentren erhöhen den Bedarf an zusätzlicher erneuerbarer Stromerzeugung und flexiblen Speicherlösungen", sagt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. "Unsere Strategie ist es, Marktchancen frühzeitig zu erkennen und daraus konkrete Projekte zu entwickeln. Dass aktuell in mehreren Märkten größere Verkaufs-Transaktionen durchgeführt werden, bestätigt diesen Ansatz." reconcept in Spanien: 600 MWp Solar und 750 MW Batteriespeicher in Entwicklung Spanien ist der jüngste internationale Kernmarkt von reconcept und zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas: Bereits rund 60 Prozent der Stromerzeugung stammen aus Erneuerbaren Energien. Gleichzeitig wächst der Strombedarf unter anderem durch die zunehmende Elektrifizierung von Industrie und entstehende Rechenzentren - die laut einem jüngst entworfenen Dekret der spanischen Regierung zukünftig zu 80 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Damit steigt nicht nur der Bedarf an erneuerbarer Stromerzeugung, sondern auch an Speichern, die eine verlässliche Stromversorgung ermöglichen. reconcept entwickelt in Spanien Photovoltaikprojekte für direkte industrielle Abnehmer und kombiniert diese mit Batteriespeichern. Die aktuelle Pipeline umfasst rund 600 Megawatt Peak (MWp) Solarleistung sowie Batteriespeicher mit insgesamt rund 750 Megawatt (MW) Leistung und 3.000 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität. Davon entfallen rund 300 MW bzw. 1.200 MWh auf co-located Batteriespeicher und rund 450 MW bzw. 1.800 MWh auf sieben Standalone-Speicher. Auch die politischen Rahmenbedingungen entwickeln sich weiter: Spanien hat jüngst einen Kapazitätsmechanismus beschlossen, der unter anderem Batteriespeicher einbezieht. Damit soll ein Anreiz für zusätzliche flexible und gesicherte Kapazitäten im Stromsystem geschaffen werden. Für reconcept ist Spanien damit ein Beispiel dafür, wie sich steigender Strombedarf, wachsender Ausbau der Solarenergie und ein zunehmender Speicherbedarf zu neuen Projektchancen verbinden. reconcept in Finnland: Transaktionen im Speicherbereich mit mehr als 1,2 GW Auch in Finnland, wo reconcept bereits seit 2013 aktiv ist, schreitet die Projektentwicklung voran. Vetyalfa Oy, ein Unternehmen der reconcept Gruppe, entwickelt unter anderem ein grünes Wasserstoffprojekt in Utajärvi. Geplant ist eine Elektrolysekapazität von bis zu 1 GW. Für das Vorhaben wurde bereits eine staatliche Förderung in Höhe von 150 Mio. Euro bewilligt; zudem wurde jüngst der Bebauungsplan für das Industriegebiet rechtskräftig. Auf dem Areal soll neben der Wasserstoffanlage auch ein Windpark entstehen, der künftig Strom für die Produktion von grünem Wasserstoff liefern könnte. Finnland verfügt über sehr gute Voraussetzungen für die Produktion Erneuerbarer Energien und verfolgt zugleich ambitionierte Ziele beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Zusätzlicher Strombedarf entsteht unter anderem durch den Ausbau von Rechenzentren. Auch Batteriespeicher gewinnen an Bedeutung. In Finnland verfügt die reconcept Gruppe inzwischen über eine Batteriespeicher-Projektpipeline von mehr als 1.200 MW. Aktuell werden zudem Projektrechte im Bereich der Speichertechnologien mit einer Leistung von über 1,2 GW veräußert. Insgesamt beläuft sich die finnische Pipeline auf mehr als 10 GW an Erneuerbare-Energien-Projekten sowie Speichertechnologien, die sukzessive bis zur Baureife weiterentwickelt und dann veräußert wird. reconcept in Kanada: Transaktion für knapp 1 GW Wind, Solar und Speicher In Kanada nimmt der Ausbau Erneuerbarer Energien ebenfalls wieder an Dynamik zu. Hintergrund ist der wachsende Strombedarf, unter anderem durch Elektrifizierung und industrielle Entwicklung. reconcept ist dort seit 2014 aktiv. Ende 2025 veräußerte reconcept die Rechte an einem 30-MW-Solarprojekt in Ontario, dessen Entwicklung das Unternehmen weiterhin begleitet. Das Projekt erhielt inzwischen als eines von 14 Vorhaben den Zuschlag für einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag des provinziellen Systembetreibers Independent Electricity System Operator (IESO). Die Ausschreibung war die erste dieser Art in Ontario seit mehreren Jahren. Aktuell veräußert reconcept ein knapp 1 GW großes Projektportfolio, das vier Windparks, zwei Solarprojekte und drei Batteriespeicher umfasst. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen. reconcept setzt auf diversifizierte Projektentwicklung Mit Deutschland sowie den internationalen Kernmärkten Finnland, Kanada und Spanien verfolgt reconcept eine diversifizierte Wachstumsstrategie. Die Projekte unterscheiden sich hinsichtlich Technologie, Strommarkt und Entwicklungsstand. Sie verbindet jedoch ein gemeinsamer Treiber: der steigende Bedarf an klimafreundlicher Stromerzeugung und Flexibilität. "Natürlich bleibt die Projektentwicklung in allen Märkten anspruchsvoll. Genehmigungen, Netzanschlüsse, Finanzierung und sich verändernde regulatorische Rahmenbedingungen stellen uns immer wieder vor Herausforderungen", sagt Christiane Kaufholt-Mecke, Geschäftsführerin der reconcept GmbH. "Gleichzeitig zeigen die aktuellen Projektfortschritte und Transaktionen, dass wir mit unserer internationalen Aufstellung und unserem frühen Markteintritt gut positioniert sind." Aus der frühzeitig aufgebauten Marktposition entstehen so zunehmend konkrete Projekte, von denen Landeigentümer, Gemeinden und nicht zuletzt Anlegende in reconcept Anleihen profitieren.



Über reconcept

Mit Gründung im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern im Bereich Erneuerbare Energien. reconcept entwickelt Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Wachstumspotenzial sieht reconcept außerdem in Südostasien. Finanziert wird die Projektentwicklung über die Emission eigener Anleihen. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept ein Investitionsvolumen von in Summe rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisiert.



Pressekontakt

Christiane Rehländer

reconcept GmbH

040/3252165-39

christiane.rehlaender@reconcept.de



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