Neue Anleihe-Emission im Fokus Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG bietet aktuell einen neuen fünfjährigen Nordic Bond (ISIN: NO0013759XXX) über 40 Mio. Euro zur Zeichnung am Kapitalmarkt an. Die Anleihe kann sowohl direkt über die Emittentin als auch über die Börse gezeichnet werden. Hauptziel der Bond-Emission ist die frühzeitige Refinanzierung der bestehenden und im kommenden Jahr fälligen Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27. Im Interview erläutert uns CFO Marius Rodert, wie sich das Beteiligungsportfolio von Katjes Greenfood in den vergangenen Jahren verändert hat, welche Chancen der Better-for-You-Markt bietet und warum das Unternehmen künftig noch stärker auf Mehrheitsbeteiligungen setzt. Anleihen Finder: Herr Rodert,wie laufen die Geschäfte bei Katjes Greenfood derzeit? Wie zufrieden sind Sie mit der Portfolio- und Kennzahlen-Entwicklung in den letzten beiden Jahren ? Marius Rodert: Wir haben in den letzten zwei Jahren viel bewegt. Aus einem breiten Portfolio mit vielen Minderheiten haben wir ein fokussiertes Portfolio mit drei Mehrheitsbeteiligungen gemacht. Mit mymuesli und Cookie Bros haben wir zwei weitere Mehrheiten aufgebaut. Bei Haferkater und Seven Sundays haben wir durch einen Voll- und einen Teilexit bereits erhebliche Werte realisiert.Genius und mymuesli haben wir operativ neu aufgestellt. Wir sind nah dran, handeln konsequent und entscheiden schnell. Und unser Modell hat sich bewährt: Aus 15 Mio. Euro investiertem Kapital in Minderheitsbeteiligungen wurden 37 Mio. Euro Wert. 11 Mio. Euro davon haben wir bereits realisiert. Genau das wollen wir jetzt auch bei unseren Mehrheitsbeteiligungen schaffen. "Aus 15 Mio. Euro investiertem Kapital in Minderheitsbeteiligungen wurden 37 Mio. Euro Wert" Anleihen Finder: Wie sieht aktuell Ihr Beteiligungsportfolio konkret aus und wo sehen Sie die größten Wachstumschancen? Marius Rodert: Better-for-You ist für uns einer der spannendsten Wachstumsmärkte im Food-Bereich. Es geht nicht um Verzicht, sondern um bessere Produkte: mehr Protein, mehr Ballaststoffe, natürliche Zutaten, weniger Zucker oder Gluten und trotzdem guter Geschmack. Dass das längst im Mainstream angekommen ist, zeigt auch Ferrero mit der Übernahme von Purely Elizabeth. Genau darauf ist unser Portfolio ausgerichtet. Wir halten sechs Beteiligungen, davon drei Mehrheiten: mymuesli, deutscher Marktführer für individualisierbares Bio-Müsli, ...

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