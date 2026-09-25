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ABO ENERGY
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ABO ENERGY GMBH & CO KGAA3,100-2,82 %
BAYWA AG2,580-1,34 %
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH38,5000,00 %
BRANICKS GROUP AG0,548-8,36 %
CIRCUS SE1,870-0,32 %
DF DEUTSCHE FORFAIT AG1,505-2,59 %
EPH GROUP AG7,5500,00 %
FINEXITY AG33,800-8,65 %
HEP GLOBAL GMBH48,0000,00 %
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG101,31-0,22 %
MUTARES SE & CO KGAA24,300+2,10 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH100,20+0,58 %
PNE AG6,960-1,69 %
SEMPER IDEM UNDERBERG AG104,050,00 %
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