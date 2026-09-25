Neue Bonds am Markt Die Kalenderwoche 39 bringt gleich mehrere neue Anleihen hervor. Katjes Greenfood und NZWL begeben neue Unternehmensanleihen und die PORR AG platziert eine Hybrid-Wandelanleihe bei institutionellen Investoren. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat die Zeichnung ihrer neuen fünfjährigen Anleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759XXX) gestartet. Der Nordic Bond soll ein Volumen von bis zu 40 Mio. Euro erreichen und mit 7,75 bis 8,50 % p.a. verzinst werden. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist (15. Oktober) auf Basis der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Mittel sollen vor allem zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Anleihe Katjes Greenfood Anleihe 2022/27 über 38 Mio. Euro eingesetzt werden. Parallel läuft ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe sowie an die Zeichner eines Crowdfunding-Nachrangdarlehens. Auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet seit dieser Woche eine neue Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) zur Zeichnung an. Die fünfjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einen Zinskupon von 9,875 % p.a. Neben der Refinanzierung bestehender NZWL-Anleihen sollen die Mittel insbesondere in die Entwicklung neuer Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe sowie die E-Mobilität fließen. Inhaber der beiden bestehenden NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 können diese im Verhältnis 1:1 in den neuen Bond tauschen und erhalten zusätzlich 20 Euro je Schuldverschreibung sowie aufgelaufene Stückzinsen. Die PORR AG hat unterdessen eine Hybrid-Wandelanleihe in Höhe von 150 Mio. Euro vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Die unbefristete und tief nachrangige Anleihe wird bis zum 30. September 2031 mit 2,75 % p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 42,90 Euro und damit 30 % über dem Referenzaktienkurs von 33,00 Euro. PORR plant die Mittel zur Stärkung der finanziellen Flexibilität, zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Bei Mutares rückt die Refinanzierung des März 2027 laufenden Nordic Bonds 2023/27 näher. Die Mutares SE & Co. KGaA bietet dazu zunächst den Rückkauf von Anleihen im Nominalvolumen von bis zu 25 Mio. Euro zu 100 % des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Teilrückkauf ist der geplanten vollständigen Refinanzierung der 250 Mio. Euro-Anleihe im vierten Quartal 2026 vorgelagert. Das aktuelle Rückkaufangebot läuft dabe lediglich vom 29. bis 30. September. Darüber hinaus hat Mutares ...

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