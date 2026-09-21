ABO Energy Aktie pulverisiert bei 3,24 EUR, Anleihe bei 16,7% - fürwahr ein Unternehmen in der Krise. Heute ein kleiner Hoffnungsschimmer: Weitere Verkäufe plus Ausschreibungserfolge. Im Mai 2026 bescheinigte ein vorläufiges Sanierungsgutachten dem Konzern Sanierungsfähigkeit, knüpfte diese jedoch an eine tragfähige Vereinbarung mit den Finanzierungspartnern - ein Stillhalteabkommen bis November 2026 gibt jetzt Zeit. Im Zuge der Neuausrichtung verkaufte ABO Energy im August 2026 die polnischen und ungarischen Töchter an die griechische PPC-Gruppe. Das Paket umfasste 38 Mitarbeiter, rund 2 GW Entwicklungspipeline, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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