Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, bietet eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN NO0013759XXX/ WKN A5GS6W) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR und einer Zinsspanne von nominal 7,75% - 8,50% an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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