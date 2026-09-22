EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.
Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe
Düsseldorf, 22.9.2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, bietet eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759XXX) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR und einer Zinsspanne von nominal 7,75 % - 8,50 % an. Die neue Anleihe 2026/2031 hat eine Laufzeit von 5 Jahren, eine Stückelung von 1.000,00 EUR und wird nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begeben. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und publiziert.
Die Emission erfolgt über ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, das folgende Bestandteile umfasst:
Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) notifiziert.
Darüber hinaus erfolgt eine Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan.
Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet.
Beteiligungsstrategie mit Fokus auf das wachsende Better-for-You-Segment mit starkem Rückhalt durch Katjes-Gruppe
Katjes Greenfood ist als Teil der familiengeführten Katjes-Gruppe auf wachstumsstarke Marken im strukturell wachsenden Better-for-You-Segment spezialisiert. Konsumenten fragen zunehmend Produkte mit natürlichen Zutaten, innovativen Proteinquellen, weniger Zucker und Zusatzstoffen sowie pflanzenbasierte Angebote nach. Die Attraktivität des Better-for-You-Segments zeigt sich zunehmend auch in der M&A-Aktivität: Übernahmen wie die von Purely Elizabeth durch Ferrero und Goodles durch Barilla unterstreichen das strategische Interesse etablierter Lebensmittelkonzerne an wachstumsstarken Better-for-You-Marken.
Über die Katjes Gruppe profitiert Katjes Greenfood von einer starken Eigentümerbasis sowie jahrzehntelanger Expertise in Markenführung, Marketing, Handel und Operations, ergänzt um umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, M&A und wertorientierte Unternehmensentwicklung. Die Strategie der Beteiligungsgesellschaft wurde in den letzten Jahren von breit gestreuten Minderheits- auf fokussierte Mehrheitsbeteiligungen ausgerichtet - darunter mymuesli, deutscher Marktführer für individualisierbares Bio-Müsli. Auf das seit Auflage des Portfolios in Minderheitsbeteiligungen investierte Kapital konnte Katjes Greenfood einen attraktiven Multiple erzielen.
Auch am Kapitalmarkt verfügt Katjes Greenfood über einen sehr guten Track Record. Seit der ersten Anleihe 2022 ist das Unternehmen am deutschen Anleihemarkt etabliert. Sämtliche Anleihen der Katjes-Gruppe notierten bei hohen Handelsvolumina stets deutlich über pari.
Angebotszeitraum startet am 23. September 2026; Emissionserlös dient vorrangig der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027
Die Umtauschangebote laufen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ). Die Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie die Zeichnung über die Webseite der Emittentin sind vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ) möglich.*
Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen.
Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe 2026/2031 plant die Gesellschaft, die Anleihe 2022/2027 zum oder nach dem 29. November 2026 zu 101 % des Nennbetrags - entsprechend einem Barausgleichsbetrag von 10,00 EUR je Schuldverschreibung - zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu kündigen.
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website des Emittenten unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung.
Einladung zum Investoren-Webcast am 5. Oktober 2026, 17.30 Uhr
Registrierungslink für Teilnehmer
Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:
* vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich
Bildmaterial:
Über Katjes Greenfood
WICHTIGER HINWEIS
22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
|Kaistraße 16
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 1592 1600
|E-Mail:
|info@katjesgreenfood.de
|Internet:
|https://www.katjesgreenfood.de
|ISIN:
|DE000A30VXXX
|WKN:
|A30V3F
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FBPSZMKBSR1K04
|EQS News ID:
|2403122
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2403122 22.09.2026 CET/CEST