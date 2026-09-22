EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe



22.09.2026 / 12:00 CET/CEST

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST. Katjes Greenfood emittiert neue Unternehmensanleihe Zielvolumen der neuen Anleihe von bis zu 40 Mio. EUR, Zinsspanne von 7,75 % - 8,50 % p.a.

Umtauschangebot inkl. Mehrerwerbsoption für die Unternehmensanleihe 2022/2027 sowie das Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026

Zeichnungsmöglichkeiten der neuen Anleihe über die Website von Katjes Greenfood sowie die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG

Strategische Weiterentwicklung des markenstarken Portfolios mit Fokus auf wachstumsträchtiges Better-for-you Segment Düsseldorf, 22.9.2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, bietet eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759XXX) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR und einer Zinsspanne von nominal 7,75 % - 8,50 % an. Die neue Anleihe 2026/2031 hat eine Laufzeit von 5 Jahren, eine Stückelung von 1.000,00 EUR und wird nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begeben. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und publiziert. Die Emission erfolgt über ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich, das folgende Bestandteile umfasst: ein öffentliches Angebot via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder Direktbank) sowie der Webseite der Emittentin;

ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027, diese gegen die neuen Schuldverschreibungen im Umtauschverhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 17,50 EUR und aufgelaufener Stückzinsen umzutauschen, einschließlich einer Mehrerwerbsoption; die Umtauschprämie von 17,50 EUR je Schuldverschreibung liegt damit deutlich über dem Barausgleichsbetrag von 10,00 EUR je Schuldverschreibung bei einer vorzeitigen Rückzahlung zum oder nach dem 29. November 2026;

ein Umtauschangebot an die Inhaber des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 im Umtauschverhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 17,50 EUR, aufgelaufener Stückzinsen sowie des vereinbarten Bonuszinses von 5,00 %, einschließlich einer Mehrerwerbsoption; Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) notifiziert. Darüber hinaus erfolgt eine Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet. Beteiligungsstrategie mit Fokus auf das wachsende Better-for-You-Segment mit starkem Rückhalt durch Katjes-Gruppe Katjes Greenfood ist als Teil der familiengeführten Katjes-Gruppe auf wachstumsstarke Marken im strukturell wachsenden Better-for-You-Segment spezialisiert. Konsumenten fragen zunehmend Produkte mit natürlichen Zutaten, innovativen Proteinquellen, weniger Zucker und Zusatzstoffen sowie pflanzenbasierte Angebote nach. Die Attraktivität des Better-for-You-Segments zeigt sich zunehmend auch in der M&A-Aktivität: Übernahmen wie die von Purely Elizabeth durch Ferrero und Goodles durch Barilla unterstreichen das strategische Interesse etablierter Lebensmittelkonzerne an wachstumsstarken Better-for-You-Marken. Über die Katjes Gruppe profitiert Katjes Greenfood von einer starken Eigentümerbasis sowie jahrzehntelanger Expertise in Markenführung, Marketing, Handel und Operations, ergänzt um umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, M&A und wertorientierte Unternehmensentwicklung. Die Strategie der Beteiligungsgesellschaft wurde in den letzten Jahren von breit gestreuten Minderheits- auf fokussierte Mehrheitsbeteiligungen ausgerichtet - darunter mymuesli, deutscher Marktführer für individualisierbares Bio-Müsli. Auf das seit Auflage des Portfolios in Minderheitsbeteiligungen investierte Kapital konnte Katjes Greenfood einen attraktiven Multiple erzielen. Auch am Kapitalmarkt verfügt Katjes Greenfood über einen sehr guten Track Record. Seit der ersten Anleihe 2022 ist das Unternehmen am deutschen Anleihemarkt etabliert. Sämtliche Anleihen der Katjes-Gruppe notierten bei hohen Handelsvolumina stets deutlich über pari. Angebotszeitraum startet am 23. September 2026; Emissionserlös dient vorrangig der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 Die Umtauschangebote laufen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ). Die Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie die Zeichnung über die Webseite der Emittentin sind vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ) möglich.* Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen. Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe 2026/2031 plant die Gesellschaft, die Anleihe 2022/2027 zum oder nach dem 29. November 2026 zu 101 % des Nennbetrags - entsprechend einem Barausgleichsbetrag von 10,00 EUR je Schuldverschreibung - zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu kündigen. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website des Emittenten unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung. Einladung zum Investoren-Webcast am 5. Oktober 2026, 17.30 Uhr

Das Unternehmen lädt interessierte Investoren am Montag, den 5. Oktober 2026, 17.30 Uhr, zu einer Online-Präsentation des Managements ein. Registrierungslink für Teilnehmer Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031: Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG WKN / ISIN: A5GS6W/NO0013759XXX Zielvolumen: 40.000.000 EUR Zins: 7,75-8,50 % p.a. Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober (erstmalig am 26. April 2027) Begebungstag (Valuta): 26. Oktober 2026 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlung: 26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags) Stückelung/Nennbetrag: 1.000 EUR Ausgabe/Rückzahlung: 100 % Umtauschfristen: 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00 Uhr, MESZ)* Zeichnungsfristen: 23. September bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr, MESZ)* Verpflichtungen und

Covenants: Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test u.a. Börsennotiz: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag

* vorzeitige Schließung und Verlängerung möglich

Kontakt:

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Presse/Anleger

Tel.: +49 221-91 40 97 16

E-Mail: investors@katjesgreenfood.de

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Downloadlink (Wetransfer) Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke "Better-for-You"-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs- und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie www.luxse.com . Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



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