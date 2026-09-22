Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Katjes Greenfood beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe - AnleihenewsDie Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN NO0013759XXX/ WKN A5GS6W) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR zu emittieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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