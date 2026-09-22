Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die EPH Group AG ("EPH") (ISIN AT0000A34DM3/ WKN A3EGG4) hat heute über ihre 100%-Tochtergesellschaft EPH BGL GmbH mit fünf Grundstückseigentümern grundbuchsfähige Kaufverträge über den Erwerb einer insgesamt rund 26.363 m² großen Liegenschaft, bestehend aus mehreren Grundstücksteilen, in einem bekannten Weinbaugebiet im Burgenland abgeschlossen, so die EPH Group in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de