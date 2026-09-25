Mitteilung der Semper idem Underberg AG: Underberg Gruppe beruft Semper idem Underberg AG in den Aufsichtsrat - Frank Schübel folgt auf den im Mai 2026 verstorbenen Richard Lohmiller im Aufsichtsrat der Underberg Gruppe - Der 62-Jährige verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Markenartikelindustrie und Spirituosenbranche - Langjährige Führungserfahrung unter anderem bei Teekanne, Berentzen und Nestlé - Expertise in Markenführung, Internationalisierung und der strategischen Entwicklung von Familienunternehmen Der Aufsichtsrat der Semper idem Underberg AG besteht wieder aus fünf Personen. Frank Schübel hat das Mandat des im Mai 2026 verstorbenen Richard Lohmiller übernommen. Der 62-Jährige bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Markenartikelindustrie mit, davon viele Jahre in Topmanagementposition - unter anderem als CEO von Teekanne und Berentzen. Der Familie Underberg ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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