EQS-News: DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
10.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@dfag.de
|Internet:
|https://www.dfag.de/
|ISIN:
|DE000A2AA204
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2364194 10.07.2026 CET/CEST