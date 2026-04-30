Mitteilung der DF Deutsche Forfait AG:
Drei Segmente - eine Vision - Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht
Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.
Das Geschäftsvolumen stieg im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 226,6 Mio. (Vorjahr EUR 208,9 Mio.) und lag damit im Rahmen der Prognosen. Auch das Rohergebnis konnte auf EUR 10,2 Mio. (Vorjahr EUR 9,5 Mio.) gesteigert werden.
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf minus EUR 0,7 Mio. und war damit erstmals seit 2018 wieder negativ. Grund hierfür waren Investitionen, Anlaufkosten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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