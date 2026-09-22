Mitteilung der Booster Precision Components Holding GmbH: Booster Precision Components Holding GmbH gibt den erfolgreichen Abschluss ihres schriftlichen Verfahrens zur Änderung von bestimmten Anleihebedingungen bekannt Die Booster Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens ("Schriftliches Verfahren") bekannt, das am 2. September 2026 in Bezug auf die ausstehende vorrangig besicherte kündbare Anleihe der Gesellschaft mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 60.000.000 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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