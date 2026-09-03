Zweite Bond-Zinszahlung aufgeschoben Die Booster Precision Components Holding GmbH hat für die Gläubiger ihres Nordic Bonds 2022/26 (ISIN NO0012713XXX) ein schriftliches Verfahren eingeleitet. Hintergrund sind unter anderem die bislang aufgeschobenen Zinszahlungen vom 28. Mai und 28. August 2026, die gemäß Anleihebedingungen jeweils einen Kündigungsgrund darstellen. Zudem besteht ein weiterer Kündigungsgrund im Zusammenhang mit einer von einer Tochtergesellschaft gewährten Sicherheit im Rahmen einer Factoring-Vereinbarung, die über den zulässigen Umfang hinausgeht. Mit dem schriftlichen Verfahren (letzter Abstimmungstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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