Kalenderwoche 36 am KMU-Anleihemarkt Die Ranft Gruppe hat über die Ranft Projekte 20 GmbH die Ranft Energie Anleihe 2026/31 (ISIN DE000A46ZXXX) aufgelegt. Der fünfjährige WIB-Bond bietet einen Kupon von 7,00 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung und einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro. Die Mindestzeichnung liegt bei 3.000 Euro. Mit den Emissionserlösen sollen insbesondere die frühen Entwicklungsphasen von Erneuerbare-Energien-Projekten - von der Flächensicherung und Genehmigungsplanung bis zur Baureife - finanziert werden. Die Consilium Project Finance GmbH hat ihren 7,00 %-Solar Bond 2025/30 (ISIN DE000A4DFXXX) mit 8,2 Mio. Euro platziert und damit den Großteil des möglichen Volumens von 10 Mio. Euro ausgeschöpft. Die Mittel fließen unter anderem in die Vorfinanzierung von Materialbestellungen und Bauarbeiten der Projektpipeline. Parallel schreitet der Bau des Solarparks Polch mit 4,8 MWp Photovoltaik und einem 2,5-MW/5-MWh-Batteriespeicher voran, dessen Inbetriebnahme noch für 2026 vorgesehen ist. Die kriselnde Photon Energy N.V. hat die für ihren Green Bond 2021/27 (ISIN DE000A3KWXXX) eingeleitete Abstimmung ohne Versammlung zurückgezogen. Bedingt wurde dies durch zahlreiche Gegenanträge und zusätzliche Beschlussvorschläge von Anleihegläubigern sowie Einwände gegen das Abstimmungsverfahren. Nach Einschätzung des Unternehmens hätten die ursprünglichen Vorschläge keine ausreichende Unterstützung erhalten. Photon Energy will die Vorschläge nun überarbeiten und ein neues Abstimmungsverfahren vorbereiten. Die Booster Precision Components Holding GmbH hat für ihren Nordic Bond 2022/26 (ISIN NO0012713XXX) ein schriftliches Verfahren eingeleitet. Hintergrund sind hier zwei aufgeschobene Zinszahlungen sowie ein weiterer Kündigungsgrund im Zusammenhang mit einer nicht anleihekonformen Sicherheit. Mit dem Verfahren sollen Änderungen der Anleihe- und Finanzierungsbedingungen ermöglicht werden, die insbesondere eine vorrangig besicherte Zwischenfinanzierung ermöglichen. Die Abstimmung läuft bis zum 22. September 2026. Der FC Schalke 04 zahlt den Investoren der S04-Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460XXX) einen einmaligen Aufstiegsbonus von 1,50 % des Nennbetrags. Die Auszahlung ist am 4. September 2026 und ...

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