Gelsenkirchen - Am 4. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der FC Schalke 04 und die SV Elversberg mit einem 0:0 unentschieden getrennt.



Zu Beginn der Partie übernahm Schalke die Initiative und versuchte, über die linke Seite Druck aufzubauen. Adil Aouchiche und Robin Gosens kombinierten sich mehrfach in den Strafraum der Gäste, doch die Abwehr von Elversberg stand sicher. Die erste große Chance für Schalke ergab sich, als Elversbergs Verteidiger Lukas Pinckert beinahe ein Eigentor unterlief, doch SVE-Torhüter Nicolas Kristof reagierte stark. Auf der anderen Seite hatte Elversberg durch Noah Darvich und Lukas Petkov Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben.



In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Schalke hatte durch Nikola Katic eine gute Möglichkeit, als er nach einem Freistoß den Ball über das Tor setzte. Elversberg antwortete mit einem Pfostenschuss von David Mokwa, der jedoch im Abseits stand.



In der Schlussphase drängte Elversberg noch einmal auf den Siegtreffer, doch Petkovs Distanzschuss ging weit über das Tor. Auch Dina Ebimbe hatte kurz vor Schluss die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, verzog jedoch freistehend im Strafraum. So blieb es am Ende bei einem leistungsgerechten Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte.



Durch das Unentschieden bleibt Schalke vorerst auf dem 11. Tabellenplatz, während Elversberg zunächst auf den 7. Rang abrutscht.





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