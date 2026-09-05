Gelsenkirchen - Am 2. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der FC Schalke 04 und der FC Bayern München mit einem 0:0 unentschieden getrennt.



Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem der Teams, den Ball im Netz unterzubringen. Besonders die Abwehrreihen beider Mannschaften zeigten sich von ihrer besten Seite und verhinderten jegliche Torerfolge.



Die erste Halbzeit war geprägt von einer defensiven Taktik der Schalker, die sich tief in die eigene Hälfte zurückzogen und auf Konterchancen lauerten. Die Bayern hingegen versuchten, durch schnelles Passspiel und gezielte Angriffe die Abwehr der Gastgeber zu überwinden. Doch weder Bayerns Mittelfeldspieler Nathaniel Brown noch FCB-Stürmer Luis Díaz konnten ihre Chancen nutzen, um den Ball an Schalkes Torhüter Loris Karius vorbeizubringen, der mit einigen starken Paraden glänzte.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Bayern den Druck und brachte mit Harry Kane, Jamal Musiala und Michael Olise frische Kräfte ins Spiel. Doch auch diese konnten die gut organisierte Schalker Defensive nicht überwinden. Auf der anderen Seite hatte Schalke durch Konter immer wieder Gelegenheiten, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieben.



In den Schlussminuten versuchten beide Teams noch einmal alles, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Doch sowohl die Bayern als auch die Schalker scheiterten an der gegnerischen Abwehr oder an den Torhütern. So blieb es am Ende bei einem 0:0, das für Schalke wie ein Sieg gefeiert wurde, während die Bayern mit dem Ergebnis sicherlich weniger zufrieden sein dürften.



Durch das Unentschieden rutschen die Bayern vorerst auf den 4. Tabellenplatz ab, während Schalke sich vorerst auf dem 14.Rang befindet.





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