Mitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Schalke 04 verlängert Vertrag mit Matthias TillmannKontinuität an der Spitze: Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. und Matthias Tillmann setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Aufsichtsrat des Vereins hat auf seiner ordentlichen Sitzung am Freitag (25.9.) beschlossen, den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden vorzeitig zu verlängern. Der Beschluss fiel einstimmig. Tillmann ist seit dem 1. Januar 2024 Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. Gemeinsam mit Christina Rühl-Hamers und Frank Baumann bildet er den dreiköpfigen Vorstand der Königsblauen. "Als Aufsichtsrat sind wir überzeugt, dass Matthias der richtige Vorstandsvorsitzende für die nächste Entwicklungsphase des FC Schalke 04 ist. Matthias hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Schalke wieder mit einem positiven Gefühl in die Zukunft schauen darf", sagt Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Insbesondere zu Beginn sah er sich mit einer Vielzahl von akuten Problemen konfrontiert, die schnelle Lösungen erforderten. Das hat er geschafft und zusammen mit seinen Vorstandskollegen sehr wichtige, teilweise auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, deren Bedeutung erst nach und nach sichtbar wird." Dabei ist der Faktor Zeit ein entscheidender, so Hefer weiter, schließlich entfalten tiefgreifende Veränderungen nicht augenblicklich Wirkung: "Der Weg verlief nicht immer gradlinig, doch im Ergebnis steht der Verein heute in den zentralen Bereichen deutlich besser dar und ist klarer aufgestellt. Nun sind wir in der Lage, wieder nach vorne zu gestalten. ...

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