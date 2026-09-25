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Schalke 04 verlängert Vertrag mit Matthias Tillmann



25.09.2026 / 17:11 CET/CEST

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"Zukunft des Vereins aktiv gestalten" - Einstimmiger Beschuss des Aufsichtsrats Schalke 04 verlängert Vertrag mit Matthias Tillmann Kontinuität an der Spitze: Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. und Matthias Tillmann setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Aufsichtsrat des Vereins hat auf seiner ordentlichen Sitzung am Freitag (25.9.) beschlossen, den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden vorzeitig zu verlängern. Der Beschluss fiel einstimmig. Tillmann ist seit dem 1. Januar 2024 Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04. Gemeinsam mit Christina Rühl-Hamers und Frank Baumann bildet er den dreiköpfigen Vorstand der Königsblauen. "Als Aufsichtsrat sind wir überzeugt, dass Matthias der richtige Vorstandsvorsitzende für die nächste Entwicklungsphase des FC Schalke 04 ist. Matthias hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Schalke wieder mit einem positiven Gefühl in die Zukunft schauen darf", sagt Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Insbesondere zu Beginn sah er sich mit einer Vielzahl von akuten Problemen konfrontiert, die schnelle Lösungen erforderten. Das hat er geschafft und zusammen mit seinen Vorstandskollegen sehr wichtige, teilweise auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, deren Bedeutung erst nach und nach sichtbar wird." Dabei ist der Faktor Zeit ein entscheidender, so Hefer weiter, schließlich entfalten tiefgreifende Veränderungen nicht augenblicklich Wirkung: "Der Weg verlief nicht immer gradlinig, doch im Ergebnis steht der Verein heute in den zentralen Bereichen deutlich besser dar und ist klarer aufgestellt. Nun sind wir in der Lage, wieder nach vorne zu gestalten. Matthias hat daran gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen und den Mitarbeitenden einen wesentlichen Anteil." Nachdem die erste Phase seiner bisherigen Amtszeit von kurzfristigen Problemstellungen und der notwendigen Stabilisierung des Tagesgeschäfts geprägt war, lag Tillmanns Fokus in Jahr zwei und drei darauf, die strategische Gesamtentwicklung des Vereins voranzutreiben. Im Ergebnis stand ein konkreter Maßnahmenplan, der seitdem konsequent umgesetzt wird. Zusammen mit seinen Teams stieß er wichtige Entwicklungen an - mit dem Erlebnis-Quartier auf dem Berger Feld, der Arena der Zukunft und der digitalen Vereinswelt drei absolute Fokusthemen der kommenden Jahre. Darüber hinaus stand die Neuaufstellung der Vermarktung sowie die Weiterentwicklung der Partnerschaften im Fokus. Grundlage dafür war ein umfangreicher Markenprozess, dessen Ergebnisse heute als übergeordnete Leitlinien für die weitere Entwicklung dienen. Zentrale Kennzahlen haben sich in Tillmanns bisheriger Amtszeit positiv entwickelt: Der FC Schalke 04 zählt inzwischen fast 230.000 Mitglieder. Die Zahl der Partner hat sich mit knapp 70 nahezu verdoppelt, die Anzahl an Dauerkarten in den Hospitality-Bereichen ist um 50 Prozent gestiegen. Entsprechend positiv entwickeln sich die Erlöse. Ihre Digitalisierungsstrategie trieben die Knappen mit Projekten wie der Schaffung einer zentralen Datenarchitektur, dem Start einer neue Vereins-App mit aktuell über 300.000 Downloads sowie der weiteren Stärkung der Abteilung Sporttechnologie voran. Geführt von Tillmann startete der Verein im Sommer 2024 einen umfangreichen und knapp ein Jahr andauernden Prozess, an deren Ende erstmals eine einheitliche und nachhaltige Spielphilosophie - die Schalke-DNA - fest im Club verankert wurde. Mit seinem Amtsantritt hat Baumann das Fokusthema übernommen und weitergeführt. Im Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von Vorstand, Mitarbeitenden, Trainer-Team und Mannschaft gelang dem FC Schalke 04 2026 die umjubelte Rückkehr in die Bundesliga. Den Start der Auf Schalke eG begleitete Matthias als Gründungsvorstand, bis hin zum ersten Anteilskauf durch die Genossenschaft. Rund 7,5 Millionen Euro, von Vereinsmitgliedern und Unternehmen in die Auf Schalke eG eingezahlt, flossen so in den e.V. und leisten in diesem Jahr bei der Erfüllung der Eigenkapitalregel der Bundesliga einen wesentlichen Beitrag. Der Blick des Aufsichtsrats richtet sich nun konsequent nach vorne. "Der Aufstieg in die Bundesliga ist ein elementarer Schritt, aber ganz sicher nicht der Endpunkt unseres Weges. Unser Anspruch ist es, Schalke wieder dauerhaft im Oberhaus zu etablieren und den Verein sportlich, wirtschaftlich und strukturell weiterzuentwickeln", sagt Hefer. "Dafür brauchen wir Kontinuität an der Spitze, klare Verantwortlichkeiten und gleichzeitig den Willen, jeden Bereich weiter zu verbessern. Der Vorstand genießt das absolute Vertrauen des Aufsichtsrats. Entsprechend freuen wir uns sehr, den Vertrag mit Matthias zu verlängern." "Ich bedanke mich zuallererst beim Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahren haben sehr viele Menschen auf Schalke hart dafür gearbeitet, dass wir heute wieder mehr Möglichkeiten haben, die Zukunft unseres Vereins aktiv zu gestalten. Das ist unser Auftrag, diesen Weg wollen wir gemeinsam konsequent weitergehen", erklärt Matthias Tillmann. "Ich möchte mich dabei ausdrücklich bei Christina Rühl-Hamers und Frank Baumann bedanken. Wir arbeiten als Vorstand eng und vertrauensvoll zusammen, und uns eint der Anspruch, Schalke wieder dauerhaft stark zu machen. Wir wollen möglichst viele Menschen für Schalke begeistern und starke Partner für unseren Weg gewinnen. So schaffen wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür, sportlich wieder dauerhaft konkurrenzfähig zu sein." Gleichzeitig muss sich der Verein jeden weiteren Schritt hart erarbeiten, denn "die Bundesliga bleibt eine große Herausforderung. Wir haben noch viel vor - im Sport und darüber hinaus. Wenn ich auf unsere VELTINS-Arena schaue, sehe ich Potenziale, mehr Menschen teilhaben zu lassen. In der Vermarktung müssen wir die Bedürfnisse aktueller und potenzieller Partner erkennen, um im Markt erfolgreich zu sein", nennt Tillmann konkrete Themenfelder. "Entwicklungen in diesen Bereichen werden nicht von heute auf morgen für alle sichtbar, aber sie sind elementar für den langfristigen Erfolg des Vereins. Wir sind ambitioniert und wollen die Möglichkeiten, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben, nun konsequent nutzen. Es geht darum, das Schalke von morgen zu gestalten. Es ist ein großes Privileg, diese Aufgabe mit Christina, Frank, allen Mitarbeitenden, Fans und Mitgliedern des Vereins anzugehen!"



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