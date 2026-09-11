Berlin - Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend zum Auftakt des 3. Bundesliga-Spieltags beim 1. FC Union Berlin mit 2:1 gewonnen. Für den Aufsteiger trafen zunächst Robin Gosens in der 25. Minute und Adil Aouchiche in der 46. Minute, Tim Skarke gelang in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) der Anschlusstreffer für die Berliner, bevor Max Wöber den Endstand herstellte (90.+13).



Schalke war von Beginn an die aktivere Mannschaft. Die Gäste störten den Berliner Spielaufbau früh und setzten mit schnellen Gegenangriffen immer wieder Akzente. Das 1:0 entstand nach einer Hereingabe von Soufiane El-Faouzi, die Unions Leopold Querfeld unglücklich verlängerte. Gosens schloss am langen Pfosten direkt ab, der Ball sprang vom Innenpfosten ins Tor.



Kurz nach der Pause baute Aouchiche den Vorsprung aus. Nach einem Doppelpass mit Junior Adamu setzte er den Ball über die Latte ins Netz. Schiedsrichter Timo Gerach hatte den Treffer zunächst wegen Abseits nicht anerkannt, entschied nach Eingreifen des Videoassistenten aber auf Tor.



Danach erhöhte Union den Druck. Schalkes Torhüter Loris Karius wehrte unter anderem Versuche von András Schäfer, Tom Rothe und Tim Skarke ab. Rothe verpasste zudem per Kopf knapp, der eingewechselte Marin Ljubicic scheiterte in der 87. Minute am Pfosten. Auf der anderen Seite ließ Adamu in der 79. Minute die Chance zum 3:0 aus, als Union-Keeper Frederik Rönnow aus kurzer Distanz parierte.



Erst tief in der Nachspielzeit war Karius doch noch geschlagen: Skarke, der 2023 selbst leihweise für Schalke aufgelaufen war, verkürzte auf 1:2. Auch dieses Tor zählte erst nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten. Max Wöber erzielte schließlich in der 13. Minute der Nachspielzeit den dritten Treffer für Schalke.





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