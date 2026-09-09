Im Fokus: Ranft Energie Anleihe 2026/31 Mit der neuen Ranft Energie Anleihe 2026/31 ist die Ranft Gruppe erneut am Kapitalmarkt aktiv. Der bis zu 8 Mio. Euro schwere, mit 7,00 % p.a. verzinste Bond soll insbesondere die Umsetzung konkreter Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte in Deutschland sowie weitere Entwicklungsaktivitäten der Gruppe finanzieren. Im Interview erläutert Gründer und Geschäftsführer Michael Ranft, welche Projekte aktuell im Fokus stehen, warum eine frühzeitige und flexible Finanzierung für die Projektentwicklung entscheidend ist und welche Rolle Batteriespeicher inzwischen im Geschäftsmodell der Ranft Gruppe spielen. Anleihen Finder: Die Ranft Gruppe hat über die Tochtergesellschaft Ranft Projekte 20 GmbH eine neue Unternehmensanleihe aufgelegt. Warum ist die Anleihe ein geeignetes Instrument für Sie und wofür sollen die Anleihemittel von bis zu 8 Mio. Euro in diesem Fall konkret verwendet werden? Michael Ranft: Den Schwerpunkt bilden aktuelle Projekte der Ranft Gruppe in Deutschland. In der Stadt Aalen haben wir eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 10,878 MWp projektiert. Ergänzend ist ein Batteriespeicher mit 5 MW Leistung und rund 20 MWh Kapazität vorgesehen. Für die PV-Anlage inklusive Grünstromspeicher liegt bereits eine Netzzusage vor, ebenso seit Juli der Satzungsbeschluss. Der Bauantrag ist eingereicht und der Baubeginn ist für Q4 2026 fest eingeplant. Bereits jetzt erfreut sich das Projekt einer großen Nachfrage bei unseren Investoren.In Wolfsloch wurde eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 8 MWp errichtet. Ergänzend ist ein Batteriespeicher mit 5 MW Leistung und rund 10 MWh Kapazität (Grünstrom) vorgesehen. Die PV-Anlage ist bereits fertiggestellt und einspeisebereit. Nun erfolgt die Komplettierung mit dem Grünstromspeicher. Zudem vergibt die Emittentin Finanzierungen an andere Unternehmen der Ranft Gruppe. Diese Gelder dienen der Finanzierung der Geschäftstätigkeit anderer Unternehmen der Ranft Gruppe im Allgemeinen und der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung und Verstetigung regenerativer Energie im Besonderen. Anleihen Finder: Was macht die Finanzierung in frühen Projektphasen besonders attraktiv - und welche Chancen ergeben sich daraus für die Ranft Gruppe? Michael Ranft: Unabhängigkeit in unseren Investitionsentscheidungen und die damit verbundene Geschwindigkeit bilden das entscheidende Momentum. So können wir Chancen nutzen, wenn sie sich bieten und dabei schneller handeln, als dies mit dem Aufbau einer Bankfinanzierung im frühen Stadium eines Projektes möglich wäre. "Unabhängigkeit in unseren Investitionsentscheidungen und die damit verbundene Geschwindigkeit bilden das entscheidende Momentum" Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind die in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit der Teilnahme an Ausschreibungen und bei der Beantragung von Netzanschlüssen. Reservierungsgebühren, Netzanschlussbeiträge und Kautionen ...

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