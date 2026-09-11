paragon-Insolvenz überschattet Kalenderwoche 37 Die Insolvenz der paragon GmbH & Co. KGaA sorgt in dieser Woche erneut für einen Rückschlag am KMU-Anleihemarkt. Der etablierte Automobilzulieferer sowie die Tochtergesellschaften paragon electronic und paragon movasys haben am 7. September Insolvenzanträge wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Hintergrund ist das Scheitern einer geplanten Finanzierung in Höhe von insgesamt 12 Mio. Euro. Dadurch konnte paragon nach eigenen Angaben fällige Verbindlichkeiten, unter anderem gegenüber Lieferanten, nicht mehr bedienen. Die laufende paragon-Anleihe (ISIN: DE000A2GSXXX) weist ein ausstehendes Volumen von 43,65 Mio. Euro auf. Die Laufzeit des 2017 emittierten Bonds war erst Ende 2025 um weitere vier Jahre bis Juli 2031 verlängert worden.Bei der ebenfalls insolventen PANDION AG läuft derweil die Suche nach einer Zukunftslösung. Der vorläufige Gläubigerausschuss hat der Beauftragung eines M&A-Beraters zugestimmt. Dieser soll strategische und finanzielle Investoren identifizieren und mögliche Transaktionslösungen für die insolventen und nicht insolventen Gesellschaften der Gruppe prüfen - sowohl für den Gesamtkonzern als auch für einzelne Unternehmensteile. Die PAUL Tech AG strebt eine weitere Laufzeit-Verlängerung ihrer Anleihe 2020/26 (ISIN: DE000A3H2XXX) um zwei Jahre bis zum 1. Dezember 2028 an. Dafür ist die Zustimmung der Anleihegläubiger erforderlich. Eine entsprechende Abstimmung ohne Versammlung soll zeitnah stattfinden. Hintergrund der geplanten Laufzeit-Verlängerung ist die derzeit noch nicht abgeschlossene Refinanzierung des 35 Mio. Euro-Bonds. HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (13-2026). Registrieren Sie sich hier für unseren KOSTENLOSEN NEWSLETTER und seien Sie stets informiert. Mit der Ranft Energie Anleihe 2026/31 hat die Ranft Gruppe einen neuen Bond mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem Zins von 7,00 % p.a. aufgelegt. Die Mittel sollen vor allem in konkrete Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte sowie weitere Entwicklungsaktivitäten der Gruppe fließen. Im Anleihen Finder-Interview ...

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