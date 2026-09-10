CHAPTERS hat starke vorläufige Pro-forma-Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht, wobei das bereinigte operative EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 68% auf ca. 32 Mio. EUR gestiegen ist. Dies spiegelt sowohl Portfoliowachstum als auch eine starke operative Leistung wider. Für das Geschäftsjahr 2026 hat das Management die Prognose für das bereinigte operative EBITDA-Wachstum auf organische 36-39% angehoben, von zuvor >22%. Auch die Erwartungen an das organische Wachstum für die Konzernerlöse sowie wiederkehrende Erlöse wurden auf eine Bandbreite von 11-14% angehoben (zuvor "hohe einstellige %"). Mit der KI-Transformation und der Branchenclusterung in einem frühen Stadium sehen wir weiteres mittelfristiges Ertragspotenzial, das noch nicht eingepreist ist. Wir erhöhen unsere Schätzungen für 2027/28 und heben unser Kursziel von 55,00 EUR auf 56,00 EUR an. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/chapters-group-ag
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