Jahresprognose 2026 bestätigt Die Katjes International hat im ersten Halbjahr 2026 den Konzernumsatz um rund 55 % auf 256,0 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA erhöhte sich um 14 % auf 15,8 Mio. Euro. Zum Wachstum trugen demnach insbesondere die erstmalige Konsolidierung der übernommenen britischen Snack-Marke Graze sowie die Einbeziehung der Bogner-Gesellschaften bei. Zudem erfolgte der Einstieg bei der italienischen Luxusmarke Missoni. Für das Gesamtjahr 2026 hat das Katjes-Management die Prognose mit einen Konzernumsatz von mindestens 650 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 10 bis 12 % bestätigt. Zum Halbjahresende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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