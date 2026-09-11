Anleihe soll bis zum 01. Dezember 2028 verlängert werden Die PAUL Tech AG strebt eine weitere Verlängerung der Laufzeit ihrer 35 Mio. Euro-Anleihe 2020/26 (ISIN: DE000A3H2XXX) um zwei Jahre bis zum 1. Dezember 2028 an. Der Zinskupon soll im Verlängerungs-Zeitraum bei 9,00 % p.a. bleiben, im Gegenzug sind zwei Teilrückzahlungen der Anleihe von jeweils 10 % des Nennbetrags zum 1. Februar und 1. Dezember 2027 vorgesehen. Die verbleibenden 80 % sollen am 1. Dezember 2028 zurückgezahlt werden. Die Möglichkeit einer vorzeitigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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