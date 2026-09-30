Gesellschafter drehen Geldhahn zu - Keine außergerichtliche Sanierung Die Leef Blattwerk GmbH hat am 29. September beim Amtsgericht Potsdam die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Auch die Muttergesellschaft Leef Holding GmbH hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Grund ist die fehlende Liquidität, nachdem die Gesellschafter ihre bislang monatlich fortgeführten kurzfristigen Finanzierungen zum Erhalt des Geschäftsbetriebs nicht weiterführen werden. Eine anderweitige Sicherstellung des laufenden Finanzierungsbedarfs sei laut Gesellschaft nicht gelungen. Eine außergerichtliche Sanierung oder ein Restrukturierungsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH