EQS-Ad-hoc: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Leef Blattwerk GmbH:



29.09.2026 / 17:36 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR

Leef Blattwerk GmbH - Antrag auf Eröffnung von Insolvenzverfahren bei Tochter- und Muttergesellschaft

Potsdam, 29.09.2026, 17:00 Uhr

Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH hat beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Potsdam einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft zu stellen. Auch für die Muttergesellschaft, die Leef Holding GmbH, wird ein entsprechender Insolvenzantrag gestellt.

Die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs wurde bislang maßgeblich durch kurzfristige Gesellschafterfinanzierungen sichergestellt, die jeweils von Monat zu Monat fortgeführt wurden. Die Gesellschafter haben heute, am 29.09.2026, beschlossen, diese Finanzierungszahlungen nicht weiterzuführen. Eine anderweitige Sicherstellung des erforderlichen Liquiditätsbedarfs konnte nicht erreicht werden. In der Folge ist die Gesellschaft zahlungsunfähig geworden.

Eine außergerichtliche Sanierung sowie eine Restrukturierung nach dem StaRUG kommen nicht mehr in Betracht.

Die Leef Blattwerk GmbH ist Emittentin der Unternehmensanleihe. Die Antragstellung hat Auswirkungen auf die Rückzahlung und Bedienung der Unternehmensanleihe. Die Ansprüche der Anleihegläubiger werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens berücksichtigt.

Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens entscheidet das zuständige Amtsgericht Potsdam.

Die Gesellschaft wird über wesentliche weitere Entwicklungen entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.

Leef Blattwerk GmbH

Jens Christoph

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