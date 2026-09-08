Umsatz- und Ergebnisprognose für Gesamtjahr bestätigt Die Karlsberg Brauerei GmbH hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Marktposition weiter ausgebaut und sowohl Umsatz als auch Ertragskraft gesteigert. Die Marktanteile der Kernmarken Karlsberg UrPils und MiXery konnten erneut erhöht werden. Für das Gesamtjahr bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose und erwartet einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie ein leicht über dem Vorjahr liegendes adjustiertes EBITDA. Der Bruttoumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 2,9 % auf 75,6 Mio. Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das Exportgeschäft, dessen Getränkeumsätze um 32,7 % auf 13,1 Mio. Euro zulegten. Das Inlandsgeschäft blieb mit 60,0 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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