Volumen von bis zu 8 Mio. Euro Die Ranft Gruppe hat über die Ranft Projekte 20 GmbH zum 1. Juli 2026 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe auf WIB-Basis aufgelegt. Die Ranft Energie Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A46ZXXX) ist mit einem Zinskupon von 7,0 % p.a. (halbjährliche Auszahlung) ausgestattet und hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro. Das Wertpapier kann ab einer Mindestzeichnung von 3.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) direkt über die Emittentin gezeichnet werden, eine Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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