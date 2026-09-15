Mitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG: Anleihegläubiger stimmen Anpassung der Anleihebedingungen zu ("Notice of Results of a Written Resolution") Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") gibt bekannt, dass die am 01.09.2026 eingeleitete schriftliche Beschlussfassung ("Written Resolution") bezüglich der ausstehenden Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN: NO0013639XXX) erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Nordic Trustee hat die DEAG darüber informiert, dass die Anleihegläubiger der vorgeschlagenen Anpassung der Anleihebedingungen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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