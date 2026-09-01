Zahlreiche Gegenanträge und Einwände Die kriselnde Photon Energy N.V. hat die für ihren Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWXXX) mit einem Volumen von 78,77 Mio. Euro eingeleitete Abstimmung ohne Versammlung zum 1. September 2026 beendet bzw. zurückgezogen. Hintergrund sind zahlreiche Gegenanträge und zusätzliche Beschlussvorschläge von Anleihegläubigern sowie Einwände gegen das gewählte Abstimmungsverfahren. Die Abstimmung hätte eigentlich vom 1. bis zum 8. September 2026 stattfinden sollen. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH