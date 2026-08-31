"Wirtschaftliche Unsicherheit ist neuer Normalzustand" Die HÖRMANN Industries GmbH hat im ersten Halbjahr 2026 bei einem Umsatz von 336,7 Mio. Euro (Vorjahr: 335,2 Mio. Euro) ein EBITDA von 15,4 Mio. Euro nach 18,6 Mio. Euro im Vorjahr und ein EBIT von 8,5 Mio. Euro (Vorjahr: 12,3 Mio. Euro) erzielt. Die Ergebnisentwicklung wurde insbesondere durch einen veränderten Produkt- und Leistungsmix sowie den höheren Bestandsaufbau bei laufenden Projekten belastet. Zugleich sind Auftragseingang und Auftragsbestand auf 350,7 Mio. Euro bzw. 591,7 Mio. Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr hält HÖRMANN an der bisherigen Prognose fest und erwartet einen Umsatz von 700 bis 760 Mio. Euro sowie ein EBIT von rund 30 Mio. Euro. Die solide Finanzierungsbasis mit einem Nettofinanzmittelbestand von 53,1 Mio. Euro soll dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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