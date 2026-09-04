Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN DE000A3H2XXX/ WKN A3H2TV), nimmt Stellung zu der am 1. September per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichten Entscheidung des Insolvenzverwalters zur Verwertung des Immobilienportfolios durch Verkauf sowie der Kündigung der Einbeziehung der Noratis-Aktie in den Freiverkehr. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der e.Anleihe GmbH: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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