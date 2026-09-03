Mitteilung der e.Anleihe GmbH: e.Anleihe GmbH nimmt Stellung zur Entscheidung des Insolvenzverwalters der Noratis AG zur Verwertung des Immobilienportfolios Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2XXX), nimmt Stellung zu der am 1. September per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlichten Entscheidung des Insolvenzverwalters zur Verwertung des Immobilienportfolios durch Verkauf sowie der Kündigung der Einbeziehung der Noratis-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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