EQS-News: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Booster Precision Components Holding GmbH gibt den erfolgreichen Abschluss ihres schriftlichen Verfahrens zur Änderung von bestimmten Anleihebedingungen bekannt



22.09.2026 / 16:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Booster Precision Components Holding GmbH gibt den erfolgreichen Abschluss ihres schriftlichen Verfahrens zur Änderung von bestimmten Anleihebedingungen bekannt Schwanewede, 22. September 2026 - Die Booster Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens ("Schriftliches Verfahren") bekannt, das am 2. September 2026 in Bezug auf die ausstehende vorrangig besicherte kündbare Anleihe der Gesellschaft mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 60.000.000 und Fälligkeit am 28. November 2026 (ISIN NO0012713XXX) ("Anleihe") eingeleitet wurde, und zwar in Bezug auf die Änderung bestimmter Bedingungen der Anleihe, wie in der Bekanntmachung des Schriftlichen Verfahrens vom 2. September 2026 ("Vorschlag") angegeben. An dem Schriftlichen Verfahren nahm eine für die Beschlussfähigkeit ausreichende Anzahl von Anleihegläubigern teil und die erforderliche Mehrheit der Anleihegläubiger stimmte für die Annahme des Vorschlags. Die Gesellschaft wird mit der Umsetzung der geplanten Änderungen, wie sie in der Bekanntmachung zum Schriftlichen Verfahren dargelegt sind, beginnen. Kontakt

BOOSTER Precision Components Holding GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com

Media/Investor Relations

iron AG

Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic

T +49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com



22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News