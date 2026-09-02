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Booster Precision Components Holding GmbH leitet ein schriftliches Verfahren für ihre Unternehmensanleihe 2022/2026 ein



02.09.2026 / 17:35 CET/CEST

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Pressemitteilung NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Booster Precision Components Holding GmbH leitet ein schriftliches Verfahren für ihre Unternehmensanleihe 2022/2026 ein Schwanewede, 2. September 2026 - Wie bereits von der Booster Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") am 27. Mai 2026 bekanntgegeben, hat die Gesellschaft beschlossen, die am 28. Mai 2026 fällige Zinszahlung ("Erste Zinszahlung") vorübergehend aufzuschieben. Die Gesellschaft hat darüber hinaus beschlossen, zur Sicherung der Liquidität, die am 28. August 2026 fällige Zinszahlung ("Zweite Zinszahlung") vorübergehend aufzuschieben. Der Aufschub der Ersten Zinszahlung und der Zweiten Zinszahlung stellt ausstehende Kündigungsgründe (Events of Default) nach den Anleihebedingungen ("Anleihebedingungen") der von der Gesellschaft begebenen vorrangig besicherten kündbaren variabel verzinslichen Unternehmensanleihe mit Endfälligkeitstag am 28. November 2026 ("Endfälligkeitstag") (ISIN NO0012713XXX) ("Schuldverschreibungen") dar. Darüber hinaus besteht ein weiterer Kündigungsgrund nach den Anleihebedingungen infolge einer von einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang mit einer lokalen Factoring-Vereinbarung gewährten Sicherheit, die den Umfang der nach den Anleihebedingungen zulässigen Sicherheiten überschreitet und die im Rahmen der laufenden Restrukturierungsgespräche mit den Anleihegläubigern behandelt wird (zusammen mit dem Aufschub der Ersten Zinszahlung und der Zweiten Zinszahlung, die "Kündigungsgründe" und jeweils ein "Kündigungsgrund"). Infolge der Kündigungsgründe kann der Nordic Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder gemäß den Anleihebedingungen ("Agent") - vorbehaltlich bestimmter Voraussetzungen - die ausstehenden Schuldverschreibungen zusammen mit sämtlichen weiteren nach den Finanzdokumenten (wie in den Anleihebedingungen definiert) zahlbaren Beträgen fällig stellen. Am 5. Juni 2026 gab die Gesellschaft bekannt, dass sie mit einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") eine Stillhalte- und Lock-up-Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach sich die Ad-hoc-Gruppe verpflichtet hat, während der am 30. Juni 2026 auslaufenden Stillhalteperiode keine Vollstreckungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen zu ergreifen (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen), und zwar infolge des Aufschubs der Ersten Zinszahlung und des gemäß Klausel 14.1 (Nichtzahlung) der Anleihebedingungen fortbestehenden Kündigungsgrundes. Diese Stillhalteperiode wurde verlängert, zuletzt bis zum 1. Oktober 2026 (und die Stillhalte- und Lock-up-Vereinbarung umfasst nunmehr auch eine Stillhaltevereinbarung in Bezug auf den Kündigungsgrund infolge des Aufschubs der Zweiten Zinszahlung). Am 31. Juli 2026 gab die Gesellschaft ferner bekannt, dass sie mit der Ad-hoc-Gruppe eine grundsätzliche Einigung über ein Refinanzierungskonzept erzielt hat und das zuständige Gericht in Hannover über einen Restrukturierungsplan nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) informiert hat. Die Ad-hoc-Gruppe hat sich zudem bereit erklärt, der Gesellschaft eine vorrangig besicherte Zwischenfinanzierung in Höhe von EUR 3.000.000 zur Verfügung zu stellen, die, sofern in Anspruch genommen, von der Gesellschaft für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe (einschließlich der Refinanzierung bestimmter Finanzverbindlichkeiten der Gruppe) verwendet werden kann ("Zwischenfinanzierung"). Abgesehen von dem Aufschub der Ersten Zinszahlung und der Zweiten Zinszahlung, die im Rahmen der Stillhalte- und Lock-up-Vereinbarung behandelt werden, hat die Gesellschaft den Agenten angewiesen, ein schriftliches Verfahren gemäß den Anleihebedingungen ("Schriftliches Verfahren") einzuleiten, um die Zustimmung der Anleihegläubiger einzuholen zu (i) einer Änderung der Anleihebedingungen, um die Zwischenfinanzierung zu ermöglichen, und (ii) einer Änderung der Finanzdokumente, um es der Gesellschaft und dem Agenten zu ermöglichen, eine Gläubigervereinbarung zum Zwecke der Gewährung eines vorrangigen Rangs für die Zwischenfinanzierung abzuschließen. Weitere Informationen zum Schriftlichen Verfahren sind der Mitteilung zum Schriftlichen Verfahren zu entnehmen, die allen Anleihegläubigern über den Zentralverwahrer (CSD) am 2. September 2026 zugestellt wird und darüber hinaus auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft ( https://booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html ) abrufbar sein wird. Um am Schriftlichen Verfahren abstimmungsberechtigt zu sein, muss eine Person am 8. September 2026 als Anleihegläubiger registriert sein. Der letzte Abstimmungstag im Schriftlichen Verfahren ist der 22. September 2026. Kontakt BOOSTER Precision Components Holding GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com Media/Investor Relations iron AG

Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic

T +49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com Wichtige Hinweise Diese Bekanntmachung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung gelten.



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